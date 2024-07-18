'Ізолююсь, але працюватиму': Байден підтвердив, що захворів на COVID-19

Позитивний результат тесту на коронавірус президент отримав вчора.

Президент США Джо Байден у розпал передвиборної кампанії інфікувався коронавірусом. Цю інформацію американський лідер підтвердив у соціальній мережі X.

"У середу вдень отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але почуваюся добре", - написав американський лідер.

Байден подякував всім за добрі побажання та повідомив, що перебуватиме в ізоляції, поки не одужає.

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"І в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу", - зазначив він.

У Байдена виявили коронавірус - що відомо

Раніше низка американських ЗМІ повідомила, що 81-річний президент США Джо Байден, який братиме участь у президентських виборах у листопаді, захворів на коронавірус.

Зазначається, що американський президент відчуває "легкі симптоми". Лікар Байдена повідомив, що він отримав першу дозу противірусного засобу і буде перебувати на самоізоляції у своєму будинку в Делавері.

Згодом з'явилося підтвердження від Білого дому щодо хвороби Байдена. Це сталося після того, як президент запізнився на півтори години на свій запланований виступ.

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