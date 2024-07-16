Нинішній президент США стверджує, що зробив більше, аніж будь-який очільник Штатів за довгий час.

Президент США та кандидат на цю посаду - демократ Джо Байден, визнав, що старий, однак вказав на те, що його опонент - експрезидент, республіканець Дональд Трамп лише на кілька років за нього молодший.

Американський лідер в інтерв'ю NBC News захищав своє рішення продовжити боротися за участь у передвиборчих перегонах. "Я старий... Але я всього на три роки старший за Трампа, №1. І №2, моя гострота розуму була до біса хороша", - сказав очільник Штатів.

Байден стверджував, що "зробив більше, аніж будь-який президент за довгий-довгий час за 3,5 року". "... я готовий, щоб мене судили за цим... Я розумію, чому люди кажуть: "Боже, йому 81 рік. Ого. Ким він буде, коли йому буде 83 роки чи 84 роки?" Це законне питання", - додав президент.

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Виборчі перегони заплановані на 5 листопада. Перші теледебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом відбулися наприкінці червня. За відомостями The Wall Street Journal, чинний глава держави зазнав провалу. Журналісти помітили, що президент "заїкався" і здавався не таким енергійним, як республіканець.

На початку липня західні ЗМІ з'ясували, що 168 впливових членів Демократичної партії закликали Байдена відмовитися від участі в президентських перегонах і поступитися місцем іншому демократу.

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