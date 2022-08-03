Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Літак спікера Палати представників США Ненсі Пелосі вилетів з аеропорту Тайбею Суншань.

Про це повідомляє BBC.

Близько 13:00 за Києвом літак Ненсі Пелосі вирушив у дорогу, завершуючи її візит тривалістю менше доби.

Під час візиту Пелосі та ще п’ять членів Конгресу США у складі делегації зустрілися з керівництвом Тайваню. Далі спікерка продовжить турне Азією. З Тайваню вона прямує спершу до Південної Кореї, далі - Японії.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом на острів Тайвань.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також зазначав, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні візиту Пекін попередив про"кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо КНР відчує, що її "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії-візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі, яка приземлилася в Тайбеї, стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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