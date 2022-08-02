Китай буде вживати всіх заходів для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності, зауважив дипломат.

Китай розгніваний візитом спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань. КНР відповість "сильно та потужно".

Про це заявив посол КНР у США Цінь Ган в ефірі CNN.

"Ми збираємося вживати всіх можливих заходів для відповіді та захисту нашого суверенітету та територіальної цілісності, і наша відповідь буде дуже твердою, сильною і потужною", - сказав китайський посол.

Дипломат наголосив, що Пелосі представляє найвищий ешелон американської влади, тому її візит на Тайвань не може сприйматися як пересічна подія.

"Її візит у будь-якій формі і в будь-який час протягом свого перебування на посту несе вкрай болючу політичну реакцію і виллється в ескалацію напруженості в Тайванській протоці та у відносинах між США та Китаєм", - додав він.

Ган також заявив, що востаннє спікер Конгресу США навідувався на Тайвань 25 років тому. На його переконання, цей візит "був помилкою" і "уроком", який США нібито не засвоїли.

Як повідомляв УНІАН, кілька хвилин тому в аеропорту Тайбея (столиця Тайваню) сів американський джет, на борту якого перебувала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Її візит відбувся на тлі погроз Китаю.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань: що варто знати

За інформацією тайваньських ЗМІ, Пелосі повинна була почати свій візит на Тайвань близько 17:30 за київським часом. Залишити острів вона, як повідомляється, має вже завтра.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також наголошував, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні передбачуваного візиту Пекін попередив про "кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо Пекін відчує, що його "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії - візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Пелосі стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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