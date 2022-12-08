Також у своїй заяві Пелосі прокоментувала обмін Віктора Бута на американську спортсменку Бріттні Грайнер.

Жахливі дії президента РФ Володимира Путіна проти України є нагадуванням про його нахабне презирство до прав людини.

Про це заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі, коментуючи звільнення американської баскетболістки Бріттні Грайнер, передає Голос Америки.

"Жорстокість Путіна по відношенню до Бріттні (Грайнер - ред.) – і його жахливі дії проти України – є приголомшуючим нагадуванням про його нахабне презирство до прав людини, людської гідності і верховенства закону", – йдеться в заяві Пелосі.

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Спікер Палати представників високо оцінила зусилля адміністрації президента Джо Байдена, яка протягом довгих місяців вела переговори щодо звільнення Бріттні Грайнер.

"Конгрес твердо стоїть на боці адміністрації, продовжуючи домагатися звільнення Пола Вілана та інших американців, несправедливо затриманих в Росії", – підкреслила Пелосі.

Справа Бута

Бут, колишній офіцер радянських ВПС, був екстрадований з Таїланду до США в 2010 році після операції управління з боротьби з наркотиками США. Він один з найвідоміших торговців зброєю в світі, історія його життя лягла в основу голлівудського фільму "Збройовий барон".

Бут отримав 25 років в'язниці після того, як його визнали винним у змові з метою вбивства американців і офіційних осіб США.

Обмін Віктора Бута

Сьогодні США і РФ провели обмін, в ході якого американська сторона видала російського громадянина і торговця зброєю Віктора Бута, а натомість отримала американську баскетболістку Бріттні Грайнер.

Обмін відбувся в Абу-Дабі.

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