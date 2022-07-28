Вашингтон очікує, що дзвінок відбудеться найближчими днями.

Держдепартамент офіційно запросив розмову держсекретаря США Ентоні Блінкена з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Як повідомив офіційний представник Держдепу Нед Прайс на брифінгу, Москва підтвердила отримання запиту.

За словами Прайса, ця розмова не стане переговорами з приводу України і не сигналізує про нормалізацію російсько-американських відносин.

Вашингтон очікує, що дзвінок відбудеться в найближчі дні.

У російському МЗС прокоментували запит США так: "МЗС РФ приділить цьому проханню увагу, коли дозволить час".

Раніше повідомлялося, що Блінкен хоче обговорити з Лавровим "істотну пропозицію", представлену Москві "кілька тижнів тому". Вона стосується можливого обміну двох громадян США, які, за словами американської сторони, були затримані незаконно.

Йдеться про Бріттні Грайнер (американська баскетболістка, заарештована в московському аеропорту "Шереметьєво" нібито за перевезення гашишного масла) і Пола Вілана (канадець з громадянством США, Великобританії та Ірландії, заарештований в РФ за звинуваченням у шпигунстві і засуджений в 2020 році до 16 років позбавлення волі).

Сполучені Штати Америки пропонують обміняти їх на Віктора Бута - російського підприємця, якого в 2012 році засудили в США за намір продати зброю і підтримку тероризму.

Вас також можуть зацікавити новини: