Припускають, що навіть якщо це РФ не доб'ється обміну Вадима Красікова, росіяни все одно вимагатимуть від США обміну у форматі 2:2.

Уряд Росії домагається обміну росіянина Вадима Красікова, засудженого в грудні за вбивство колишнього чеченського бойовика.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, на початку липня росіяни передали США запит через неофіційний канал, який використовується ФСБ, про те, що вони хочуть звільнити Вадима Красікова, засудженого до довічного ув'язнення в Німеччині за вбивство колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.

Джерела CNN повідомили, що запит був визнаний проблематичним з кількох причин. Зокрема, через те, що Красіков залишається під вартою в Німеччині.

Через те, що запит був повідомлений не офіційно, через ФСБ, уряд США не розглядав його як відповідь на пропозицію США про обмін затриманих в РФ американців Бріттні Грайнер і Пола Вілана на росіянина Віктора Бута.

Прес-секретар Ради національної безпеки Адрієн Вотсон заявила, що це "погана пропозиція", яка сигналізує про те, що Росія вірить, що вдасться уникнути розв'язання питання за столом переговорів.

"Утримання двох незаконно затриманих американців в заручниках для звільнення російського вбивці, що перебуває під вартою в третій країні, не є серйозною зустрічною пропозицією", - сказала вона.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі також назвав запит "недобросовісною спробою ухилитися від дуже серйозної пропозиції".

Оцінюючи перебіг перемовин, Кірбі наголосив, що вони не застопорилися, але Росія "не хотіла чесно розглядати або навіть серйозно розглядати висунуту пропозицію".

Водночас час, за інформацією джерел, США зробили запит до Німеччини про можливість включення Красікова в список. Американський уряд охарактеризували цю роботу як "перевірку статусу Красікова".

Кілька джерел повідомили CNN, що навіть якщо РФ не доб'ється обміну Вадима Красікова, росіяни все одно вимагатимуть обміну у форматі 2:2.

Російські урядовці впродовж останніх тижнів публічно заявляли, що хочуть домогтися звільнення не тільки Віктора Бута, але і Романа Селезньова, хакера, який в наразі відбуває 27-річний термін в США.

Переговори про обмін ув'язненими між РФ і США

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен запросив і провів першу з середини лютого розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Вона стосувався перш за все "істотної пропозиції", представленої Москві "кілька тижнів тому".

Йдеться про обмін Бріттні Грайнер (американська баскетболістка, заарештована в московському аеропорту "Шереметьєво" нібито за перевезення гашишного масла) і Пола Вілане (канадець з громадянством США, Великобританії та Ірландії, заарештований в РФ за звинуваченням у шпигунстві і засуджений в 2020 році до 16 років позбавлення волі).

Сполучені Штати Америки пропонують обміняти їх на Віктора Бута - російського підприємця, якого в 2012 році засудили в США за намір продати зброю і підтримку тероризму.

Що відомо про Вадима Красікова?

Вадим Красіков - спецназівець "Вимпелу", відомий як "кілер на велосипеді".

Він був засуджений за вбивство "ворога Кремля" Зелімхана Хангошвілі в Берліні, куди він прибув з документами на ім'я "Вадим Соколов".

23 серпня 2019 року Красіков під'їхав ззаду на велосипеді до Зелімхана Хангошвілі, який брав участь у Другій чеченській війні як польовий командир і проживав після цього в Німеччині, і зробив три постріли з пістолета. Внаслідок цього Хангошвілі був убитий на місці.

Після цього Красіков викинув у річку пістолет і велосипед, зняв перуку, швидко переодягнувся. Однак двоє підлітків, які випадково помітили його підозрілі дії, викликали поліцію.

Прокуратура Німеччини стверджувала, що злочин замовив уряд Росії.

Раніше журналісти виявили зв'язок між колишнім "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) і колишнім лідером "ЛНР" Ігорем Плотницьким, отруйниками опозиціонера Олексія Навального і спецназівцем Вадимом Красіковим. Всі вони використовували паспорти прикриття тієї ж серії, що і співробітники ФСБ.

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