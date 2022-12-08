В даний час обидва знаходяться на шляху до своїх рідних країн.

Американську баскетболістку Бріттні Грайнер, засуджену в РФ за статтею про контрабанду наркотиків, обміняли на засудженого в США за торгівлю зброєю росіянина Віктора Бута.

Обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі і Бут в даний час знаходиться в літаку на шляху до Росії і найближчим часом опиниться на території країни, повідомив віце-президент російського підрозділу Міжнародного Комітету захисту прав людини Іван Мельников, передає Бі-бі-сі.

Президент США Джо Байден також заявив, що Грайнер прямує додому. "Кілька хвилин тому я розмовляв з Бріттні Грейнер. Вона в безпеці. Вона в літаку. Вона на шляху додому", - написав він у"Твіттері".

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Байден також виступив із заявою про те, що США продовжать домагатися повернення засудженого в Росії екс-морпіха Пола Вілана.

І Бут, і Грайнер перед обміном були помилувані, повідомила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Затримання Грайнер в РФ

Дворазова олімпійська чемпіонка, яка грала за уральський клуб УГМК, була затримана в московському аеропорту Шереметьєво в лютому, незадовго до початку війни з Україною. У неї виявили картриджі для вейпу, що містили медичну марихуану.

Грейнер звинуватили в контрабанді наркотиків. У суді вона заявляла, що взяла ці предмети з собою помилково і не мала наміру порушувати російські закони. Хімкінський суд Московської області 4 серпня засудив її до дев'яти років колонії. Мособлсуд не став пом'якшувати вирок. 19 листопада стало відомо, що спортсменку доставили відбувати покарання в колонію в Мордовії.

Справа Бута

Бут, колишній офіцер радянських ВПС, був екстрадований з Таїланду до США в 2010 році після операції управління з боротьби з наркотиками США (DEA). Він один з найвідоміших торговців зброєю в світі, історія його життя лягла в основу голлівудського фільму "Збройовий барон".

Бут отримав 25 років в'язниці після того, як його визнали винним у змові з метою вбивства американців і офіційних осіб США, доставці зенітних ракет і пособництві терористичній організації. Сам він стверджував, що був просто підприємцем із законного міжнародного транспортного бізнесу, помилково звинуваченим у спробах озброїти південноамериканських повстанців.

Крім того, за відомостями західних ЗМІ, США поділилися інформацією про переговори про обмін зі своїми союзниками, в тому числі з Україною.

Як повідомило анонімне джерело в уряді США, ці переговори з росіянами стосувалися виключно даного обміну.

"Ми розповіли нашим ключовим партнерам, в тому числі українцям, щоб вони теж розуміли, що сенс був в одному і тільки одному - припинити випадок незаконного затримання. Було безліч тим, яких ми не торкнулися з росіянами, і не торкнемося без узгодження", - сказало анонімне джерело.

В адміністрації розглядають обмін Бута як значущу поступку Росії, випливає із заяв ще одного анонімного чиновника в Міністерстві оборони США. "Є занепокоєння, що [Бут] повернеться до того, що він робив у минулому", тобто почне поставляти зброю в Африку.

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