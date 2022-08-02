Пентагон працює цілодобово, відстежуючи будь-які пересування китайців в регіоні і розробляючи план щодо забезпечення її безпеки.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань в рамках свого турне по Азії.

Про це в коментарі CNN повідомили високопоставлений тайванський урядовець і офіційний представник США.

Тайванський чиновник додав, що Пелосі, як очікується, залишиться на Тайвані на ніч. Поки неясно, коли саме Пелосі приземлиться в Тайбеї.

Зупинка на острові наразі не включена до публічного маршруту спікера Палати представників США.

Офіційний представник США додав, що Пентагон працює цілодобово, відстежуючи будь-які пересування китайців в регіоні і розробляючи план щодо забезпечення її безпеки.

Візит Пелосі на Тайвань і напруженість між Китаєм і США

Через можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Пекін вважає частиною Китаю, напруженість між двома найбільшими світовими наддержавами зросла.

Як повідомлялося раніше, Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня. Американські видання Bloomberg і NBC з посиланням на джерела повідомляли, що 29 липня стартує турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру. Візит на Тайвань був вказаний як "попередній".

Якби візит відбувся, Пелосі стала б першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися дебати. Це пов'язано зі зростанням стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

Члени Конгресу від обох партій закликали Пелосі не відмовлятися від візиту, кажучи про те, що відмова через протести Китаю буде рівносильна поступці Пекіну.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Чжао Ліцзянь, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю, повторював, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Джо Байден не підтримав ідею Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

"Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея", - сказав він.

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