Передбачається, що влада Китаю на прикладі подій в Україні зрозуміла, що швидких і рішучих перемог домогтися неможливо.

Повномасштабна війна РФ проти України, яку Путін розв'язав 24 лютого, змушує Китай детальніше продумувати напад на Тайвань.

Про це на форумі з безпеки в Аспені заявив глава ЦРУ Білл Бернс, його слова передає The Guardian.

Події в Україні "вибили з колії" Китай, війна може вплинути на рішення щодо можливого застосування агресії проти Тайваню. Ризик вторгнення Китаю на Тайвань будуть тільки збільшуватися.

Бернс вказав, що Китай був "стривожений", дивлячись на п'ятимісячну війну Росії проти України, її він охарактеризував як "стратегічний провал" Путіна. Диктатор сподівався повалити київський уряд протягом тижня, а за підсумком його плани повністю провалилися.

"Ми вважаємо, що це, ймовірно, зачіпає не стільки питання про те, чи може китайське керівництво через кілька років вирішити застосувати силу для контролю над Тайванем, скільки питання про те, як і коли вони це зроблять", — вважають в ЦРУ.

Влада Китаю, дивлячись на ситуацію в Україні, зрозуміла, що домогтися швидких і рішучих перемог "непереборною силою" неможливо. Повномасштабна війна в нашій країні стала уроком для інших, вважає Бернс. Китай міг зрозуміти, що для вторгнення в Тайвань потрібно все продумати заздалегідь і подбати про "повний контроль над інформаційним простором". Крім цього, перед вторгненням країна може продумати і зробити все можливе, щоб захиститися від санкцій.

"Я підозрюю, що урок, який витягують китайське керівництво і військові, полягає в тому, що вам потрібно накопичити переважну силу, якщо ви збираєтеся обмірковувати це в майбутньому", — сказав він.

Протистояння Китаю і Тайваню: що відомо

Президент США Джо Байден 23 травня заявив про готовність застосувати збройні сили для захисту Тайваню в разі нападу Піднебесної.

Тиждень потому десятки китайських літаків увійшли в зону дії ППО Тайваню, однак обійшлося без збройного зіткнення.

Міністри оборони США і Китаю, Ллойд Остін і Вей Фенхе відповідно, 10 червня зустрілися в Сінгапурі. Після переговорів в Міноборони КНР заявили, що Пекін готовий вступити у війну, якщо будуть зроблені спроби зробити Тайвань незалежним. При цьому бесіду між міністрами в Китаї охарактеризували, як "відверту", "позитивну і конструктивну".

У середині червня китайський лідер Сі Цзіньпін підписав указ, що дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Це викликало побоювання щодо потенційного вторгнення КНР в Тайвань під виглядом "спецоперації" без оголошення війни. Наприкінці червня посол КНР у Франції заявив, що Китай готовий повернути Тайвань будь-яким способом, в тому числі військовим.