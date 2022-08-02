Чжан Цзюнь закликав Вашингтон дотримуватися своєї відданості принципу"одного Китаю".

Візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань підірве відносини Китаю і США.

Про це заявив посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь, повідомляє Reuters.

На прес-конференції, присвяченій початку головування Китаю в Раді Безпеки ООН, посол назвав можливий візит Пелосі на Тайвань "провокаційним".

"Такий візит, мабуть, дуже небезпечний, дуже провокаційний... Якщо такий візит відбудеться, це також підірве відносини між Китаєм і Сполученими Штатами", - вважає Чжан Цзюнь.

За словами посла, ймовірний візит Пелосі не можна порівнювати з останнім візитом спікера Палати представників США на острів в 1997 році.

"Рання помилка не робить наступну помилку законною. Крім того, ситуація на Тайвані також змінюється за підтримки деяких зовнішніх сил", - вказав посол Китаю.

Чжан Цзюнь закликав Вашингтон дотримуватися своєї прихильності принципу "одного Китаю", який, за його словами, президент США Джо Байден підтвердив під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном минулого тижня.

Візит Пелосі на Тайвань і зростання напруженості між Китаєм і США: що варто знати

Через можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Пекін вважає частиною Китаю, напруженість між двома найбільшими світовими наддержавами зросла.

Як повідомлялося раніше, Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня. Американські видання Bloomberg і NBC з посиланням на джерела повідомляли, що 29 липня стартує турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру. Візит на Тайвань був вказаний як "попередній".

Якби візит відбувся, Пелосі стала б першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися дебати. Це пов'язано зі зростанням стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

Члени Конгресу від обох партій закликали Пелосі не відмовлятися від візиту, кажучи про те, що відмова через протести Китаю буде рівносильна поступці Пекіну.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Чжао Ліцзянь, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю, повторював, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Джо Байден не підтримав ідею Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

"Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея", - сказав він.