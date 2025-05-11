Спочатку має відбутися безумовне 30-денне припинення вогню, вважає спецпредставник Трампа.

Спочатку має відбутися безумовне 30-денне припинення вогню, після якого можна переходити до мирних переговорів, вважає спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.

Такою заявою на платформі Х він відреагував на ультимативну пропозицію російського правителя Володимира Путіна про переговори у Стамбулі 15 травня.

Келлог прокоментував у соцмережі допис прем’р-міністра Нової Зеландії Крістофера Лаксона про те, що мир в Україні повинен початися із 30-денного припинення вогню.

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"Навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього перехід до всеосяжних мирних переговорів. Не навпаки", - наголосив Келлог.

Реакція світових лідерів на пропозицію Путіна про прямі переговори з Україною

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон назвав пропозицію російського диктатора про прямі перемовини з Україною "першим кроком", але наголосив, що цього недостатньо. За його словами, "беззастережне припинення вогню за визначенням не передбачає переговорів". Він сказав, що ця зустрічна пропозиція продемонструвала, що Путін "шукає шляху вперед, але все ще має бажання виграти час".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також вважає, що припинення вогню в Україні має стати умовою для переговорів між обома сторонами. "Спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори. Ми очікуємо, що Москва тепер погодиться на припинення вогню, яке зробить можливими реальні переговори", - сказав він.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав російському диктатору Путіну, що повне припинення вогню створить потрібні умови для мирних переговорів. Під час розмови з президентом Франції Макроном він також підтвердив готовність організувати переговори України та Росії у Стамбулі. Після цього він подзвонив Путіну.

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