Відомо, що президенти Туреччини та Росії провели телефонну розмову.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що повне припинення вогню створить потрібні умови для мирних переговорів. Про це йдеться у повідомленні адміністрації турецького лідера.

Як стало відомо, під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном Ердоган підтвердив готовність організувати переговори України та Росії у Стамбулі. Після цього він подзвонив Путіну.

"Президент заявив президенту Росії Путіну, що його заява про те, що мирні переговори між Росією та Україною продовжаться в Стамбулі з того місця, де вони зупинилися, була схвалена, і що Туреччина готова прийняти переговори, які призведуть до вирішення", - йдеться в заяві адміністрації.

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Ердоган також заявив президенту РФ, що відкрилося вікно можливостей для досягнення миру.

Роль Туреччини у закінченні війни - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Реджеп Тайїп Ердоган погодився організувати переговори України та Росії. За його словами, в зусиллях із припинення війни між Україною і Росією "досягнуто історичного поворотного моменту" і що цією можливістю варто скористатися.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна готова стежити за дотриманням умов припинення вогню в Україні. Він наголосив, що Анкара хоче, аби сторони прийшли до мирного врегулювання війни.

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