На думку президента Франції, беззастережне припинення вогню не передбачає переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про прямі перемовини з Україною "першим кроком", але наголосив, що цього недостатньо. Реакцію Макрона опублікувало Le Figaro.

"Прямі переговори, запропоновані президентом Росії Володимиром Путіним між Росією та Україною у відповідь на "безумовне" припинення вогню, якого вимагають Київ та його союзники, є першим кроком, але цього недостатньо", – сказав Макрон журналістам, коли виходив з поїзда в польському місті Перемишль після повернення з України.

За його словами, "беззастережне припинення вогню за визначенням не передбачає переговорів". Він сказав, що ця зустрічна пропозиція продемонструвала, що Путін "шукає шляху вперед, але все ще має бажання виграти час".

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На запитання, чи це була тактика зволікання з боку Путіна, оскільки Макрон неодноразово звинувачував Росію, французький президент відповів ствердно: "Так, так, це так".

З’явилася реакція Макрона на пропозицію Путіна про переговори також у соцмережі Х. Він, зокрема, нагадав, що Україна із союзниками та за пітримки Трампа напередодні зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню з понеділка.

"Президент Зеленський узяв зобов’язання, не ставлячи жодних умов. Ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії. Коли говорить зброя – переговори не ведуться. Немає дискусій про те, чи одночасно бомбардують населення. Зараз для початку переговорів потрібне припинення вогню. За мир", - написав Макрон.

Україна та РФ обмінялися пропозиціями про мир

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський після засідання "коаліції охочих" у Києві 10 травня заявив, що Україна із союзниками вимагає від РФ 30-денного припинення вогню з 12 травня. За його словами, припинення вогню має бути безумовне, тобто без жодних умов, а "спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну і зірвати дипломатію". Зеленський підкреслив, що припинення вогню має бути всеосяжним - у повітрі, на морі та на суші.

Вночі 11 травня Путін виступив із заявами щодо війни проти України. Про пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів він не згадав, проте звинуватив Україну у численних порушеннях "перемирʼя". Також він запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Туреччині без попередніх умов. "Ті, хто справді хоче миру, не можуть цього не підтримати", – зманіпулював диктатор.

Зеленський відповів йому, наголосивши, що саме припинення вогню має бути першим кроком до початку перемовин між Росією і Україною. Він висловив сподівання, що Росія підтвердить припинення вогню – "повне, тривале й надійне", – починаючи від 12 травня, і запевнив, що тоді Україна готова зустрічатись.

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