Генсек НАТО вважає, що "м’яч зараз явно на російському полі".

У НАТО немає власних "червоних ліній" у питанні припинення війни в Україні, тому що Альянс не бере участі у переговорах про мир. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив в інтерв’ю виданню NV.

"Ми як НАТО не беремо участі в цих переговорах. Їх справді ведуть США разом з Україною і росіянами. Я радий, що США зрушили з місця це питання, і ці переговори зараз тривають", - сказав Рютте.

Він наголосив, що переговори йдуть повільно "не через Україну, а через росіян", і додав, що "м’яч зараз явно на російському полі".

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Водночас, хоч НАТО і не бере участі в переговорах, Рютте запевнив, що в Альянсі хочуть, "щоб Україна була гордою суверенною державою, яка рухається вперед".

"Це те, чого ми всі хочемо. Це має бути справедливий і тривалий мир. Путін (Володимир Путін – російський диктатор, - ред.) ніколи не повинен спробувати зробити це знову", - заявив Рютте.

Інші заяви Рютте щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку генсека НАТО, Росія становитиме довгострокову загрозу, навіть якщо розв'язана проти України війна закінчиться. Він дав зрозуміти, що також вважає за необхідне вести переговори з Москвою про припинення війни. При цьому додав, що за цим процесом уважно стежить лідер Китаю Сі Цзіньпін, який "хоче знати в кінці, хто виявиться переможцем - Захід чи Росія".

Також нещодавно він заявляв, що союзники по НАТО за перші три місяці 2025 року виділили понад 20 млрд євро на військову допомогу для України. Він нагадав, що Росія продовжує свою співпрацю з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, яка завдає шкоди не лише Україні, а й посилює нестабільність в НАТО та у всьому світі.

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