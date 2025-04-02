За словами генсека НАТО, загроза, яка є для альянсу від РФ, досі залишається.

Союзники по НАТО за перші три місяці 2025 року виділили понад 20 млрд євро на військову допомогу для України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Reuters.

У виданні нагадали, що міністри закордонних справ країн-членів альянсу зустрінуться у Брюсселі в четвер та п'ятницю, аби обговорити майбутню підтримку України, яка бореться проти російських окупантів.

Водночас, як цитує "Укрінформ", Рютте заявив, що весь світ цього тижня відзначив сумну річницю трагедії українського міста Буча.

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"Я відвідав це місто у липні 2022 року, і говорив з тими, хто вижив. Ми ніколи не забудемо цього лиха. За три роки, що минули після звільнення Бучі, Росія продовжує розпалювати війну проти України. Я відзначаю президента Трампа за те, що він зламав цей глухий кут, і повністю підтримую зусилля, що були здійснені США, щоб привести цю війну до справедливого та довготривалого завершення. Я також вітаю зусилля Великої Британії, Франції та інших країн, які роблять свій внесок у забезпечення тривалого миру, коли прийде його час", - наголосив генсек НАТО.

За його словами, загроза, яка надходить для НАТО від РФ, досі залишається. Він нагадав, що Росія продовжує свою співпрацю з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, яка завдає шкоди не лише Україні, а й посилює нестабільність в НАТО та у всьому світі.

"Ми бачимо як ці та інші учасники намагаються дестабілізувати наші суспільства, шляхом саботажу на підводній інфраструктурі, кібернетичними атаками, замахами на вбивство. Ми живемо в небезпечному світі. Для того, щоб відповісти на ці та на інші виклики, ми маємо збудувати сильніше, більш справедливе та більш летальне НАТО. Саме тому міністри зібралися тут цього тижня, щоб переконатися, що Альянс активно працює над цією спільною метою", - зауважив Рютте.

НАТО і Україна - останні новини

Раніше Марк Рютте заявляв, що потенційний вступ України в НАТО не є частиною мирної угоди. Водночас він наголосив, що було погоджено, що шлях України до НАТО є незворотним.

Водночас президент Володимир Зеленський пояснив, чому НАТО не зробить Україну сильнішою. Він вважає, що без України в Європі немає на сьогодні сучасної досвідченої армії, яка пройшла війну, яку має РФ.

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