Генсек НАТО відповів на запитання, що він вкладає в поняття "стійкий мир для України".

У НАТО всім ясно, що Росія являє собою довгострокову загрозу, навіть якщо розв'язана проти України війна закінчиться. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на прес-конференції 4 квітня, передає The Guardian.

За його словами, "ніхто не наївний щодо Росії". Водночас генсек дав зрозуміти, що також вважає за необхідне вести переговори з Москвою про припинення війни.

При цьому Рютте додав, що за цим процесом уважно стежить лідер Китаю Сі Цзіньпін, який "хоче знати в кінці, хто виявиться переможцем? Захід чи Росія?":

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"І якщо це буде Росія, у нього з'являться думки про те, що він може зробити у своєму регіоні, адже у нього теж є територіальні домагання, які він тоді, можливо, захоче реалізувати".

Відповідаючи на запитання, що він вкладає в поняття "стійкий мир для України" в контексті дискусій про завершення поточної фази війни, Рютте заявив:

"Найкоротша відповідь на ваше запитання - це (такий мир, щоб) Путін більше ніколи не намагався захопити жодного квадратного кілометра української території. Коли він знатиме, що є заходи стримування, оборони, які забезпечують, що на Україну вже не можна напасти".

Генсек НАТО запевнив у незмінності підтримки зусиль України в боротьбі проти російської агресії, заявивши, що вона "має бути в найсильнішій із можливих позицій".

На запитання про те, чи є Китай для НАТО загрозою або викликом, Рютте підкреслив нарощування оборонно-промислової бази в КНР:

"Якщо подивитися на той факт, що в них не більше кораблів ВМС, ніж у США, що до 2030 року вони перейдуть до 1000 ядерних боєголовок, стає цілком зрозумілим, що ми не можемо бути наївними щодо Китаю... Ось чому ми так інтенсивно працюємо разом із Японією, Кореєю, Австралією, Новою Зеландією, і нині важливо поглибити цю співпрацю".

Україна і НАТО: актуальні новини

Нагадаємо, раніше Марк Рютте заявляв, що потенційний вступ України до НАТО не варто розглядати в рамках мирної угоди. За його словами, такий варіант можливий "окремо від того, що може статися в майбутньому".

Також генсек Альянсу повідомляв, що союзники по НАТО за перші три місяці 2025 року виділили понад 20 мільярдів євро на військову допомогу для України.

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