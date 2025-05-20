Путіну не потрібне схвалення Трампа, США готуються вийти з переговорів, - CNN

Диктатор дав чітко зрозуміти, що грає за власними правилами, а роль Трампа у цьому не має великого значення.

Президент Росії Володимир Путін під час нещодавньої телефонної розмови з Дональдом Трампом фактично дав зрозуміти: схвалення чи підтримка з боку США йому не потрібні. Усе більше ознак свідчить про те, що Росія веде свою гру незалежно від Вашингтона — і, схоже, на її умовах, пише CNN.

Трамп дистанціюється

Після розмови з Трампом Путін вкотре підкреслив свою давно усталену версію причин війни: нібито провина лежить на занадто швидкому розширенні НАТО.

Тим часом у США дедалі виразніше чути голоси на користь дистанціювання від конфлікту. "Це не наша війна", — заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, фактично поставивши під сумнів подальшу участь США в підтримці України. Він підкреслив: якщо Росія не зробить кроків до мирної угоди, Сполучені Штати можуть вийти з дипломатичного процесу та припинити допомогу Києву.

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Після дзвінка з Путіним риторика Дональда Трампа змінилася. Якщо п’ять днів тому він зображував себе як посередника, готового організувати переговори між Володимиром Зеленським і Путіним у Туреччині, то тепер лише обмежився загальним закликом: "Україна та Росія повинні розмовляти безпосередньо, як тільки вони можуть". Місцем перемовин він навіть запропонував Ватикан, що лише підкреслює готовність США відійти на другий план.

Путін прагне завойовувати

Останні події наочно демонструють: Путін не бачить у США важеля, здатного вплинути на його стратегічні плани. Кремль роками формував у свідомості росіян наратив про війну не тільки з Україною, а з усім Заходом, включаючи НАТО і США. Період президентства Трампа вважався можливістю трохи послабити санкційний тиск. Але навіть у цьому випадку російське керівництво не змінює головної установки: війна є екзистенційною і має завершитися на російських умовах.

Вашингтон, своєю чергою, має обмежені можливості впливу. З одного боку, США можуть посилити санкції — зокрема, "вторинні", як пропонував Трамп, — але це ризик зіпсувати відносини з Індією, Китаєм та іншими ключовими країнами. З іншого — послаблення санкцій без підтримки Європи навряд чи спрацює.

Геополітична логіка політики Трампа МAGA не передбачає глибокого залучення у війну без чітких вигод. CNN пише:

"Путін нічого не купує; він прагне завойовувати та брати. Трампу нема чого продавати, окрім підтримки Сполученими Штатами своїх традиційних союзників. Путін і Трамп ніяк не можуть одночасно перемогти та зберегти свій статус".

У 2025 році Україна залишається в центрі похмурої перспективи. Європа, попри втому та внутрішні виклики, змушена об’єднуватися перед російською загрозою, адже лише спільний фронт може змусити Москву змінити цілі.

Тим часом США, схоже, роблять крок назад. Можливо, як підсумок цієї нової фази, Трамп визнав, що "Путін насправді не прагне його схвалення чи відданості". І якщо так, то Америка також визнає межі свого впливу та віддає мирну угоду, яка може стати найважливішою з 1940-х років, на відкуп дипломатії Ватикану.

Про що домовились Трамп і Путін - деталі розмови

Як повідомляв УНІАН, 19 травня американський президент провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після чого зв'язався з кремлівським правителем Путіним.

Під час двогодинної розмови вони обговорювали припинення війни та подальшу спіправцю між Вашингтоном та Москвою.

Згодом Трамп написав у мережі, що Росія і Україна "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню і завершення війни, а умови цього обговорюватимуться між двома сторонами.

В його заяві не було нічого про посилення санкцій проти Росії, яка неодноразово відмовлялася від запропонованого ним перемир'я.

Водночас американські ЗМІ писали, що Трамп намагається дистанціюватися від мирної угоди, оскільки виявив, що не може припинити війну в Україні.

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