Бессент запевняє, що Вашингтон готовий на це піти.

Сполучені Штати Америки разом із Європою "без вагань" посилять санкції проти Російської Федерації, якщо кремлівський правитель Путін не буде вести мирні переговори "в дусі доброї волі".

Як сказав в інтерв'ю CBS News міністр фінансів США Скотт Бессент, президент Дональд Трамп дуже чітко дав це зрозуміти. Зараз, за словами американського міністра, треба подивитися, що станеться, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів:

"Що я можу вам сказати, так це те, що санкції були дуже неефективними за часів адміністрації Джо Байдена. Вони тримали їх на низькому рівні, бо боялися, що це підштовхне внутрішні ціни на нафту".

США обіцяли посилити санкції проти Росії

Нагадаємо, від початку переговорів Білий дім неодноразово попереджав, що "вдарить" по Москві новими санкціями, якщо Росія відмовиться від припинення вогню та мирних перемовин.

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Зокрема, одним з варіантів було впровадження високих податків на будь-які товари, що експортуються з Росії до США та інших країн.

Після чергової такої заяви до Києва прибули європейські лідери. Під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським вони закликали оголосити всеосяжне перемир'я з 12 травня. В інакшому випадку на Росію чекали б нові санкції.

Путін прямо відмовився від перемир'я, запропонувавши відновити переговори у Стамбулі. Він не став летіти на особисту зустріч із Зеленським, а також відправив до Туреччини переговірну групу низького рівня.

У Євросоюзі розкритикували ці дії, зазначивши, що зараз чудово видно, яка зі сторін насправді хоче миру, а яка - ні.

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