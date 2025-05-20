Журналіст використовує гру слів "а broken broker", називаючи президента США "зламаним брокером".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп намагається дистанціюватися від мирної угоди, оскільки виявив, що не може припинити війну в Україні.

Як пише американський кореспондент Sky News Джеймс Метьюз, про це свідчать слова політика, що зупинка війни буде предметом переговорів між Києвом та Москвою. На думку журналіста, таким чином Вашингтон відступає від керуючої ролі в переговорах:

"Брокер зламався? Для Трампа, безумовно, це були найважчі переговори, і він ніколи не виглядав таким, що їх завершить. Він згадує "припинення вогню" у своєму дописі в соціальних мережах лише як дискусію для Росії та України, а не як заклик до безумовного припинення бойових дій".

Метьюз звертає увагу, що в повідомленні немає жодної згадки про його розчарування російськими бомбардуваннями України або про запровадження нових санкцій проти Москви. Навпаки, Трамп пише про "широкомасштабну" торгівлю з Росією та торговельні вигоди для України після закінчення війни.

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Зазначається, що напередодні розмови із Путіним Трампу телефоновували європейські лідери. Вони хотіли обговорити санкції та заручитися підтримкою президента у схилянні кремлівського правителя до серйозної взаємодії.

"Україна ніколи не була улюбленим проєктом Дональда Трампа. У його амбіціях змінити світовий порядок відновлення відносин з Росією завжди було призом, оскільки він розглядає Китай як головного супротивника. У загальній картині Україна завжди була маленькою фігурою. І це видно", - додав журналіст.

Розмова Трампа і Путіна

Нагадаємо, 19 травня американський президент провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після чого зв'язався з кремлівським правителем Путіним.

Під час двогодинної розмови вони обговорювали припинення війни та подальшу спіправцю між Вашингтоном та Москвою.

Згодом Трамп написав у мережі, що Росія і Україна "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню і завершення війни, а умови цього обговорюватимуться між двома сторонами.

В його заяві не було нічого про посилення санкцій проти Росії, яка неодноразово відмовлялася від запропонованого ним перемир'я.

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