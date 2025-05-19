Трамп зробив заяву після розмови з Путіним

Двогодинна розмова з кремлівським диктатором Володимиром Путіним пройшла "дуже добре", заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, Росія і Україна "негайно" почнуть переговори про припинення вогню і про повне закінчення війни.

"Умови будуть узгоджені між двома сторонами - як і має бути, адже тільки вони знають деталі переговорного процесу, які недоступні нікому іншому. Тон і дух бесіди були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це прямо зараз, а не пізніше", - написав він у Truth Social.

Крім того, Трамп заявив, що РФ хоче розгорнути "масштабну торгівлю" зі США після того, як закінчиться війна. Він особисто підтримує цю ідею. Американський лідер вважає, що у Росії є "колосальні можливості" для створення нових робочих місць і нарощування добробуту свого населення.

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"Її потенціал - безмежний. Україна також може стати великим бенефіціаром торговельних відносин у процесі відновлення своєї країни", - додав Трамп.

Він наголосив, що повідомив про необхідність розпочати негайні переговори між країнами президенту України Володимиру Зеленському, президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Франції Еммануелю Макрону, прем'єр-міністру Італії Джордже Мелоні, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу і президенту Фінляндії Александру Стуббу.

Також Трамп заявив, що Ватикан теж висловив сильну зацікавленість у цьому процесі.