Пєсков підтвердив, що до зустрічі Путіна і Трампа триває підготовка.

Переговори між США і Росією щодо України і двосторонніх відносин проходять добре. Таку заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю пропагандисту Палу Зарубіну, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна відбудеться.

"Ця зустріч відбудеться. Відбудеться у відповідний час. До неї потрібно підготуватися", - сказав він.

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За словами Пєскова, зустріч Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, яка відбулася в Санкт-Петербурзі, є частиною підготовки до майбутньої зустрічі російського диктатора з Трампом. Говорячи про візит американського посланника в Росію, представник Кремля додав, що спостерігається "хороша динаміка" в російсько-американських відносинах.

"Насправді все рухається дуже добре. Реанімувати відносини з нуля дуже складно, це вимагає дуже напружених дипломатичних та інших зусиль, і цей шлях складається з маленьких кроків із відтворення атмосфери хоча б мінімальної взаємної довіри, зі зміцнення цієї взаємної довіри", - сказав він.

Пєсков також підтвердив, що Росія і Америка контактують по лінії спецслужб і Міністерств закордонних справ.

"Президенти вислуховують повідомлення, які таким чином передаються, і мають можливість судити про реальність стану справ і про реальний підхід на переговорах. Це все допомагає, але, безумовно, чекати на якісь миттєві результати неможливо. Занадто складні проблеми і занадто запущеними вони були", - додав він.

Речник Кремля також підкреслив, що Росії і США належить подолати багато кроків, і, перш за все, усвідомити, наскільки серйозної шкоди було завдано двостороннім відносинам.

Візит Віткоффа в Росію

Як писав УНІАН, 11 квітня спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга. Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Їхні переговори в Петербурзі тривали понад чотири години в будівлі Президентської бібліотеки імені Бориса Єльцина. Представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав переговори з Віткоффом "продуктивними".

Водночас видання Reuters повідомило, що республіканців турбує поведінка Віткоффа і зближення з Росією. Таку реакцію викликали деякі заяви посланця президента США, що стосуються врегулювання повномасштабного вторгнення в Україну.

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