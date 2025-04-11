Це буде вже третя зустріч Віткоффа і Путіна.

Представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушив у Росію і, як очікують, зустрінеться з Володимиром Путіним у п'ятницю, повідомляє Axios із посиланням на свої джерела і дані FlightRadar.

Це буде вже третя зустріч Віткоффа і Путіна. Минулого тижня Віткофф прийняв спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва у Вашингтоні.

Видання нагадує, що Трамп наполягає на припиненні вогню у війні між Росією та Україною і розчарований тим, що переговори не досягли великого прогресу в останні тижні. При цьому, за даними Axios, якщо до кінця місяця перемир'я не буде досягнуто, Трамп може перейти до додаткових санкцій проти Росії або через виконавчу владу, або попросивши Конгрес ухвалити нове санкційне законодавство.

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11 квітня американські та російські дипломати провели чергові дипломатичні переговори в Стамбулі, щоб обговорити нормалізацію відносин між країнами.

Переговори Росії та США

4 квітня державний секретар США Марко Рубіо анонсував, що США знатимуть уже за тижні, а не місяці, чи готова Росія завершити війну в Україні.

Прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що єдине питання, яке зараз США можуть обговорювати з росіянами, - це припинення вогню в Україні. Вона зазначила, що інші питання не розглядатимуться, доки не досягнуто головного.

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