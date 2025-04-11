У Кремлі заявили, що темою зустрічі Путіна і Віткоффа "були аспекти українського врегулювання".

Зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі завершилася.

Як пише повідомляє BBC, вона пройшла в будівлі Президентської бібліотеки імені Бориса Єльцина і тривала понад чотири години.

На офіційному сайті Кремля опубліковано повідомлення про зустріч президента Росії зі спецпосланцем президента США: "Глава Російської держави провів зустріч зі спеціальним посланником Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Уіткоффом. Тема зустрічі - аспекти українського врегулювання."

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Представник президента Росії Кирило Дмитрієв в коментарі держагентству ТАСС назвав переговори з Віткоффом продуктивними.

У зустрічі, судячи з кадрів із місця подій, також брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв, який нещодавно був із візитом у Вашингтоні.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт сказала на брифінгу в п'ятницю, що зустріч Віткоффа з Путіним - це "ще один крок у переговорному процесі" для завершення війни в Україні.

Під час переговорів Путіна і Віткоффа прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не виключив, що за підсумками зустрічі можлива телефонна розмова Путіна з Дональдом Трампом.

Раніше того самого дня Віткофф зустрівся зі спецпредставником президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирилом Дмитрієвим.

Дільність Віткоффа

Раніше видання Reuters повідомляло, що Віткофф після зустрічі з Дмитрієвим у Вашингтоні передав Трампу умову Кремля щодо врегулювання в Україні - Росія має отримати контроль над чотирма українськими регіонами. За даними агентства, в адміністрації президента США не всі з цим згодні - зокрема, генерал Кіт Келлог, раніше призначений Трампом спецпосланцем щодо РФ та України, виступає проти.

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