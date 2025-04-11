Його пропозиції викликали обурення серед республіканців, які вважають, що адміністрація занадто різко повернулася до Москви.

Деякі дії та заяви посланника президента США Стіва Віткоффа, що стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців. Про це пише Reuters.

Порушуючи звичайні процедури безпеки, він запросив Кирила Дмитрієва, російського спецпредставника, який перебуває під санкціями США після вторгнення Росії, у свою особисту резиденцію на вечерю перед зустріччю в Білому домі.

Це викликало тривогу в Білому домі та Державному департаменті, за словами двох осіб, знайомих із ситуацією. Американські чиновники уникають приймати у себе офіційних осіб з Росії, яка має розвинені розвідувальні можливості. Тому вечерю було перенесено, і натомість вона відбулася в Білому домі.

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Зазначається, що його пропозиції викликали обурення серед інших республіканців, які вважають, що адміністрація занадто різко повернулася до Москви.

"Деякі республіканці на Капітолійському пагорбі були настільки занепокоєні явною проросійською позицією Віткоффа, що деякі з них згодом подзвонили раднику з національної безпеки Майку Волтцу і держсекретареві Марко Рубіо, щоб висловити своє невдоволення, за словами людини, знайомої з перебігом дзвінків", - ідеться в статті.

Видання стверджує, що деякі американські та європейські чиновники занепокоєні тим, що, поки Віткофф дотримується стратегії Трампа, РФ користується його відсутністю досвіду за столом переговорів.

"Віткофф має піти, а Рубіо має зайняти його місце", - йдеться в листі від 26 березня Еріка Левіна, великого донора республіканців. Лист, надісланий групі, до якої входять донори-республіканці, був написаний після його інтерв'ю Такеру Карлсону і виступу на Fox News, і критикував Віткоффа за вихваляння Путіна.

Зазначається, що у Віткоффа багато захисників в адміністрації, які кажуть, що його несправедливо оббрехали посадовці із зовнішньої політики, які дотримуються войовничих поглядів у Республіканській партії, що дедалі більше відмовляється від іноземного втручання. За словами кількох людей, знайомих з їхніми стосунками, Віткофф і Трамп, як і раніше, підтримують міцні особисті стосунки.

Заяви Віткоффа

Віткофф уперше публічно висунув ідею передачі Росії чотирьох українських областей - Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської - в інтерв'ю Карлсону 21 березня.

"Вони російськомовні. Були референдуми, на яких переважна більшість людей вказала, що вони хочуть перебувати під владою Росії", - сказав він про східні території.

Його заяви шокували багатьох посадовців національної безпеки США - риторика спецпредставника відображала риторику російських чиновників. Західні уряди назвали поспішно організовані референдуми фіктивними і пообіцяли не визнавати їхні результати.

Після зустрічі з представником Путіна Дмитрієвим у Вашингтоні минулого тижня Віткофф сказав Трампу, що найшвидшим шляхом до мирної угоди щодо України є визнання російського статусу над чотирма "спірними територіями" - Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

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