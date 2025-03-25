Росія хоче долучили ООН та інші країни до переговорів зі США щодо України

Росія залишилася задоволена переговорами у Саудівській Аравії, хоч і визнала, що поки нема розуміння щодо усіх обговорюваних питань.

Росія хоче, щоб ООН приєдналася до "корисних" російсько-американських переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив член російської делегації Григорій Карасін у коментарі пропагандистському ТАСС.

Російський чиновник заявив, що Москва продовжуватиме "корисні" переговори зі США щодо війни в Україні та прагнутиме залучити ООН та інші країни.

"Ми говорили про все, це був інтенсивний діалог, непростий, але дуже корисний для нас і для американців", - сказав Карасін.

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Він додав, що в Ер-Ріяді "було обговорено багато проблем". Як зауважив Карасін:

"Звичайно, ми далекі від того, щоб все вирішити, від того, щоб бути згодними з усіх питань, але, здається, така дискусія дуже на часі. Ми будемо продовжувати це робити, залучаючи міжнародне співтовариство, перш за все ООН і окремі країни".

Переговори в Саудівській Аравії

24 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій США та України. Після них міністр оборони Рустем Умеров сказав, що "розмова була конструктивною і змістовною - обговорили ключові питання, зокрема, в енергетичній сфері".

Перед переговорами з РФ стало відомо, що делегація США домагатиметься прогресу в питанні припинення вогню в Чорному морі та широкого припинення насильства в Україні.

Представник Кремля Дмитро Пєсков розмито говорив, що окрім відновлення зернової угоди, обговорюватимуться інші "нюанси" та "аспекти" припинення війни проти України. Очікується спільна заява сторін щодо підсумків переговорів.

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