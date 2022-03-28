Видання пише, що президент РФ Володимир Путін пригрозив знищити Україну.

Російський олігарх Роман Абрамович прилетів до Росії з запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна. Український президент нібито передав умови миру від Києва.

Про це пише The Times

Відзначається, що Абрамович пересувався між Туреччиною, РФ і Україною як посередник між Зеленським і Путіним. У Стамбулі російський олігарх провів зустріч з членом української переговорної групи Рустамом Умеровим і прес-секретарем турецького президента Ібрагімом Калином.

"Схоже, вони домоглися прогресу в майбутніх особистих переговорах, які повинні продовжитися на цьому тижні", - пише видання.

Представник Ердогана висунув ідею, що Крим і Донбас можуть бути в "довгостроковій оренді" у Москви, як Гонконг з 1891 по 1997 рік у Великобританії. При цьому видання повідомляє, що Абрамович і Умеров через Польщу прибули до Києва, де зустрілися із Зеленським.

Президент України нібито передав через Абрамовича записку з умовами миру від Києва для Путіна. На що президент РФ відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський нібито попросив Джо Байдена не вводити санкції проти Абрамовича, так як він може сприяти переговорам про мир між Києвом і Москвою.

Польський журналіст Якуб Стахов'як заявив, що російських олігарх Роман Абрамович прибув до Польщі можливо для переговорів з президентом США Джо Байденом.

28 березня розслідувальна група Bellingcat повідомила, що в ніч з 3 на 4 березня у трьох учасників переговорної групи між Україною і Росією з'явилися симптоми отруєння хімічною зброєю.

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