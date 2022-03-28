У російського олігарха на кілька годин пропав зір, поділився журналіст.

У ніч з 3 на 4 березня у трьох учасників переговорної групи між Україною та Росією з'явилися симптоми отруєння хімічною зброєю.

Один з отруєних переговірників - російський олігарх Роман Абрамович, повідомляє розслідувальна група Bellingcat.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що симптоми, схожі на отруєння, з'явилися в Абрамовича та українських переговірників після зустрічі в Києві на початку цього місяця.

"Після зустрічі в українській столиці у... Абрамовича, який курсував між Москвою, Львовом та іншими переговорними майданчиками, а також як мінімум у двох високопоставлених членів української команди, з'явилися симптоми, зокрема, почервоніння очей, постійна і хвороблива сльозотеча і лущення шкіри на обличчі та руках", - з'ясували журналісти.

У можливому отруєнні джерела звинуватили прихильників жорсткої лінії в Москві, які нібито хотіли саботувати мирні переговори.

За відомостями видання, також постраждав член переговорної групи від української сторони - нардеп Рустем Умєров. Журналісти дізналися, що політик вже одужав, і його життю нічого не загрожує.

"Західні експерти, які вивчали інцидент, сказали, що важко визначити, чи були симптоми спровоковані хімічним чи біологічним агентом, чи якоюсь атакою електромагнітним випромінюванням", - наголошується в матеріалі.

Кореспондент The Guardian Шон Уокер, посилаючись на обізнане джерело, повідомив, що в результаті отруєння хімічною речовиною Абрамович на кілька годин втратив зір і був доставлений на лікування до Туреччини.

Умєров на свій сторінці в Facebook стверджував, що з ним все гаразд.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Гостомель, Ірпінь, Харків, Херсон, Одесу, Миколаїв, Чернігів та Маріуполь.

Між Україною і РФ вже було кілька раундів мирних переговорів. Наступний раунд переговорів має відбутися 28-30 березня. Нові переговори між українською та російською сторонами заплановані в Туреччині.

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