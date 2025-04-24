Трамп заявив, що домовитися із Зеленським виявилося "складніше, ніж він очікував".

Президент США Дональд Трамп заявив, що досяг угоди з Росією про припинення війни в Україні, тепер справа за президентом Володимиром Зеленським. При цьому він зазначив, що домовитися із Зеленським виявилося "складніше, ніж він очікував".

"На мою думку, Росія готова. Багато хто говорив, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським... Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше", - заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Однак потім Трамп також сказав: "Але я думаю, що у нас є угода з ними обома".

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При цьому Трамп розкритикував адміністрацію Джо Байдена за масштабні витрати на підтримку України.

"Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів через Байдена. Байден ніколи не повинен був допустити цієї війни. Ми витрачаємо сотні мільярдів, можливо, 350 млрд доларів, які ми дали Україні, і ми могли б використати ці гроші просто тут", - сказав Трамп.

Президент США також відмовився повідомити, чи зустрінеться він із Зеленським, який буде присутнім на похороні Папи Римського, заявивши журналістам: "Я не знаю, я не знаю, поїде він на похорон чи ні".

Дональд Трамп - інші заяви

Відповідаючи на запитання про те, як пройшли переговори в Лондоні, Трамп сказав журналістам: "Я думаю, вони пройшли добре". Він також заявив, що ні президент України Володимир Зеленський, ні російський лідер Володимир Путін не є його фаворитами і він "просто хоче, щоб війна закінчилася".

Трамп також заявив, що має намір зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним наступного місяця, незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

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