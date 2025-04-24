Він планує зустріч незабаром після своєї поїздки на Близький Схід.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним наступного місяця, незабаром після своєї поїздки в Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати.

Як пише CNN, при цьому Трамп визнав малоймовірною можливість зустрічі з Путіним під час візиту до Саудівської Аравії.

"Це можливо, але, швидше за все, ні. Я думаю, ми зустрінемося з ним незабаром після цього", - сказав президент, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він із Путіним у Саудівській Аравії, де відбуваються переговори між Росією та Україною про припинення вогню.

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Поїздка Трампа на Близький Схід запланована на 13-16 травня і стане його другою зарубіжною поїздкою після запланованого на ці вихідні візиту до Риму на похорон Папи Римського.

Переговори про завершення війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, на переговори в Лондоні 23 квітня адміністрація США підготувала мирну угоду, згідно з якою Росія зберігає за собою майже всі захоплені в України території. Водночас серед умов немає чітких гарантій безпеки для України з боку США.

Водночас у Кремлі заявили, що якщо українська армія складе зброю і вийде з територій Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей, військові дії "будуть миттєво припинені",

Також раніше у Білому домі заявили, що Трамп втрачає терпіння і розчарований переговорами. Прес-секретар Керолайн Левітт заявила, що президент Зеленський "рухається в неправильному напрямку".

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