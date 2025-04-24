Трамп заявив, що у нього "немає фаворитів" у переговорах щодо України.

Президент США Дональд Трамп прокоментував мирні переговори щодо України в Лондоні, на якій був присутній спеціальний посланник по Україні та Росії Кіт Келлог.

Як пише CNN, відповідаючи на запитання про те, як пройшли переговори в Лондоні, Трамп сказав журналістам: "Я думаю, вони пройшли добре".

Він також заявив, що ні президент України Володимир Зеленський, ні російський лідер Володимир Путін не є його фаворитами.

Відео дня

"Якщо вони обидва задоволені, обидва підпишуть угоду, у мене немає фаворитів. Я не хочу, щоб у мене були фаворити. Я хочу, щоб угоду було укладено", - сказав він.

Водночас Трамп відмовився повідомити, чи буде запропонована угода про припинення вогню між Росією та Україною містити пункт, що змушує Київ визнати приналежність Криму Москві, сказавши: "Я просто хочу, щоб війна закінчилася".

"Ми повинні змусити двох людей, двох сильних людей, двох розумних людей, домовитися. І щойно вони домовляться, вбивства припиняться", - сказав він, маючи на увазі Зеленського і Путіна.

Водночас Трамп поскаржився на високі фінансові втрати від війни в Україні, повторивши, що колишній президент Джо Байден, "ніколи не повинен був допустити, щоб ця війна сталася".

Переговори щодо війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський також зробив заяву щодо зустрічей у Лондоні.

"Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди і з повагою сприйняли позиції одна одної", - написав він.

Раніше в Білому домі заявили, що Трамп втрачає терпіння і розчарований переговорами. Прес-секретар Керолайн Левітт заявила, що президент Зеленський "рухається в неправильному напрямку".

Також Трамп заявив, що слова українського лідера Володимира Зеленського про те, що Україна не визнає окупацію Криму, "дуже шкодить мирним переговорам із Росією".

Вас також можуть зацікавити новини: