В Москві анонсували обмін полоненими з Україною у форматі 175 на 175.

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели тривалу телефонну розмову, упродовж якої говорили про війну РФ проти України.

Заяви Кремля за підсумками переговорів цитує низка пропагандистських ресурсів РФ. Так, Путін і Трамп "продовжили детальний і відвертий обмін думками щодо ситуації навколо України". Крім того, хазяїн Кремля заявив, що 19 березня Росія і Україна проведуть обмін полоненими за формулою 175 на 175. Росія "у якості жесту доброї волі" передасть Україні 23 важко поранених українських військовослужбовців.

Також повідомляється, що Путін "конструктивно відреагував на ініціативу Трампа щодо безпеки судноплавства в Чорному морі". Сторони висловили "зацікавленість у нормалізації відносин на тлі особливої відповідальності за забезпечення безпеки у світі", кажуть у Москві.

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До того ж, під час розмови з Трампом Путін підтвердив "принципову прихильність мирному вирішенню конфлікту в Україні".

"Путін заявив про готовність до спільного з американськими партнерами опрацювання можливих шляхів врегулювання в Україні, яке має бути стійким і довгостроковим", – додають у Кремлі.

Російське прокремлівське агентство ТАСС повідомляє, що Росія і США створять експертні групи з "українського врегулювання". При цьому Путін заявив, що потрібно враховувати "безумовну необхідність усунення першопричин кризи, законні інтереси Росії в галузі безпеки".

Припинення вогню

У контексті можливого запровадження 30-денного перемир'я у війні РФ проти України, як заявили в Кремлі, "з російського боку окреслено низку суттєвих моментів, що стосуються забезпечення дієвого контролю за можливим припиненням вогню на всій лінії бойового зіткнення, необхідності припинення примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ".

Примітно, що Росія, яку не раз ловили на порушеннях режимів тиші упродовж останніх 10 років, заявила про "недоговороздатність київського режиму, який уже неодноразово саботував і порушував досягнуті домовленості".

В Москві також вимагають повного припинення іноземної військової допомоги та ненадання розвідувальної інформації Києву.

"Під час бесіди Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Володимир Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і відразу дав російським військовим відповідну команду", – йдеться в заяві Кремля.

Також США і РФ домовилися почати переговори для додаткового опрацювання конкретних деталей домовленості щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

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