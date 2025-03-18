Президент США назвав розмову з главою Кремля "хорошою і продуктивною".

Президент США Дональд Трамп прокоментував свою розмову з правителем Росії Володимиром Путіним 18 березня, заявивши, що обговорювалося "багато елементів договору про мир".

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже хорошою і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, при тому розумінні, що ми будемо також швидко працювати над тим, щоб мати повне припинення вогню і, зрештою, кінець цієї жахливої війни між Росією та Україною", - написав він у своїй соцмережі.

При цьому Трамп укотре повторив, що "війна ніколи б не почалася", якби він був президентом.

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"Було обговорено багато елементів договору про мир, зокрема той факт, що гинуть тисячі солдатів, і президент Путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося. Цей процес тепер у повній силі та дії, і ми, сподіваюся, заради людства, виконаємо свою роботу", - додав він.

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