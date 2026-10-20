У Китаї прокоментували можливість зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна щодо України

Раніше такий формат зустрічі запропонував кремлівський диктатор.

Китайська влада поки що не має інформації про можливу зустріч президентів КНР, США та РФ. Про це на брифінгу повідомила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, передає китайське консульство в Сонгкхлі.

У речниці запитали, чи буде такий саміт прийнятним для Китаю і чи може Пекін надати додаткову інформацію з цього приводу. На що Нін відповіла:

"Наразі в мене немає жодної інформації, якою можна поділитися".

Відео дня

Раніше про таку зустріч повідомляв The Wall Street Journal, зазначаючи, що її ініціатором став кремлівський диктатор Володимир Путін. За інформацією видання, метою такої зустрічі є домовленість про припинення війни в Україні на умовах Кремля. Переговори можуть відбутися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде 18-19 листопада в Шеньчжені, Китай.

Як сторони відреагували на цю зустріч

Державний секретар США Марко Рубіо прямо не підтвердив плани провести таку зустріч, однак зазначив, що Вашингтон прагне завершення війни між Україною та РФ. Він зазначив, що переговори про таку зустріч вже велися, однак чи є результат – він не сказав.

У Кремлі також підтверджували, що тема такої зустрічі між сторонами порушувалася. Втім, наразі поки немає конкретних домовленостей. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, додавши, що остаточне врегулювання війни неможливе без участі представників української сторони.

В Україні ж заявили, що така зустріч може лише посилити бажання Путіна продовжувати війну. Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, такі переговори лише підживили б манію величі кремлівського диктатора та надали б йому ваги, на яку він не заслуговує. Сибіга також наголосив, що Путін – це не світовий лідер, а воєнний злочинець.

Вас також можуть зацікавити новини: