Україна виступила проти зустрічі Трампа, Сі й Путіна без Зеленського

Київ пропонує США провести тристоронню зустріч на рівні лідерів України, Америки та Росії, щоб прискорити завершення війни. Натомість, зустріч лідерів США, Китаю і РФ без участі України лише заохотить ініціатора війни Володимира Путіна продовжувати війну. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X.
"Тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше завершити війну. Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить Путіна продовжувати цю війну", - наголосив Сибіга.
Як відзначив глава МЗС України, запрошення Путіна на зустріч з Трампом і Сі Цзіньпіном "лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує".
"Він не світовий лідер, а воєнний злочинець. А Росія – не світова держава, а світова проблема", - констатує Сибіга.
Також міністр додав, що економіка Росії щонайменше у 13 разів менша за американську та у 8 разів менша за китайську і далі стрімко скорочується разом із рівнем життя росіян. Росія втратила 1,6 мільйона окупантів убитими й пораненими у провальній війні, яку не може виграти й не хоче завершувати. Під тиском жорстких санкцій її технології, промисловість і бізнес перебувають у стагнації.
Таким чином, Сибіга підкреслює, що за будь-якою прагматичною чи моральною міркою Путіну немає місця за одним столом із президентами Трампом і Сі.
"Заслужити це місце він міг би лише серйозним кроком до миру – наприклад, погодившись на пропозицію про припинення вогню ще до такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільних. Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом", - заявив Сибіга.
Можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна – що відомо
Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Wall Street Journal, російський диктатор Володимир Путін 9 жовтня запропонував наступного місяця провести тристоронній саміт із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном з метою домовитися про припинення війни в Україні на умовах, вигідних для Москви.
Кремль запропонував провести тристоронній діалог у кулуарах майбутнього саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться 18 і 19 листопада в Шеньчжені, Китай.
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що вже велися переговори про можливість проведення тристоронньої зустрічі за участі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна, однак, Рубіо був не в змозі підтвердити, чи є остаточне узгодження такої зустрічі.