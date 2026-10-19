Україна виступила проти зустрічі Трампа, Сі й Путіна без Зеленського

Путін не є світовим і лідером і не заслуговує на зустрічі такого високого рівня, вважає глава МЗС України.

Київ пропонує США провести тристоронню зустріч на рівні лідерів України, Америки та Росії, щоб прискорити завершення війни. Натомість, зустріч лідерів США, Китаю і РФ без участі України лише заохотить ініціатора війни Володимира Путіна продовжувати війну. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі X.

"Тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше завершити війну. Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить Путіна продовжувати цю війну", - наголосив Сибіга.

Як відзначив глава МЗС України, запрошення Путіна на зустріч з Трампом і Сі Цзіньпіном "лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує".

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"Він не світовий лідер, а воєнний злочинець. А Росія – не світова держава, а світова проблема", - констатує Сибіга.

Також міністр додав, що економіка Росії щонайменше у 13 разів менша за американську та у 8 разів менша за китайську і далі стрімко скорочується разом із рівнем життя росіян. Росія втратила 1,6 мільйона окупантів убитими й пораненими у провальній війні, яку не може виграти й не хоче завершувати. Під тиском жорстких санкцій її технології, промисловість і бізнес перебувають у стагнації.

Таким чином, Сибіга підкреслює, що за будь-якою прагматичною чи моральною міркою Путіну немає місця за одним столом із президентами Трампом і Сі.

"Заслужити це місце він міг би лише серйозним кроком до миру – наприклад, погодившись на пропозицію про припинення вогню ще до такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільних. Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом", - заявив Сибіга.

Можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна – що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Wall Street Journal, російський диктатор Володимир Путін 9 жовтня запропонував наступного місяця провести тристоронній саміт із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном з метою домовитися про припинення війни в Україні на умовах, вигідних для Москви.

Кремль запропонував провести тристоронній діалог у кулуарах майбутнього саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться 18 і 19 листопада в Шеньчжені, Китай.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що вже велися переговори про можливість проведення тристоронньої зустрічі за участі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна, однак, Рубіо був не в змозі підтвердити, чи є остаточне узгодження такої зустрічі.

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