Водночас очільник міністерства закордонних справ Франції наголосив, що для початку переговорів потрібне повне припинення вогню на фронті.

Європа повинна бути учасником переговорів між Україною та Росією, які можуть відбутися 15 травня у Стамбулі (Туреччина). Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі Radio France, згадуючи про заяву президента РФ Володимира Путіна про готовність до прямих перемовин.

"Вчора в Києві ми стали свідками історичного моменту, коли було зроблено рішучий крок до миру в Україні. Одностайний заклик європейців та українців, за підтримки американців, до безумовного 30-денного припинення вогню, починаючи з понеділка, спонукав Володимира Путіна рухатися у правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга, розпочати дискусії, які приведуть до тривалого миру в Україні", - зазначив політик.

Водночас Барро підкреслив, що для початку переговорів спершу має припинитися вогонь.

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"Ви не ведете переговори під бомбами або безпілотниками. Востаннє ми робили це в Стамбулі в 2022 році, і це закінчилося невдачею. Це не зупинило Володимира Путіна від різанини в Бучі, яка жахнула всю планету. Тож так, ми за мирні переговори, але спочатку - припинення вогню", - наголосив міністр.

За словами дипломата, якщо не буде досягнуто припинення вогню, тоді Європа та США посилять тиск на російського диктатора.

"Ми маємо можливість запровадити масовані санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку. Санкції, накладені європейцями на російську економіку за останні три роки, вже коштували Володимиру Путіну 400 мільярдів євро, або трирічний військовий бюджет", - пояснив він.

Можливі переговори у Стамбулі - що відомо

Нагадаємо, під час свого виступу 11 травня російський диктатор Володимир Путін зробив нові заяви щодо війни проти України. Зокрема він відхилив пропозицію України та союзників повністю припинити вогонь та наголосив на продовженні розпочатих переговорів у Туреччині 2022 року.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував пропозицію Путіна про переговори у Стамбулі. За його словами, спершу має "замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори".

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