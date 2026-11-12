Прориву на переговорах не відбулося, але зміни є: США хочуть залучити до них Європу, – Politico

На думку посланця Трампа Джареда Кушнера, це "єдиний спосіб" рухатися вперед.

Коли Джаред Кушнер увійшов до зали для брифінгів, щоб оголосити результати дводенних мирних переговорів між Росією та Україною, він навіть не намагався приховати, наскільки важкими вони були.

"Реальність така, що зараз між сторонами немає жодної довіри. Були досить важкі дискусії", – заявив зять і довірений посланець Дональда Трампа під час брифінгу після переговорів, пише Politico. За словами учасників переговорів, обидві сторони обговорили всі найскладніші теми, включаючи найважчу – долю спірних територій, і кожна сторона жорстко відстоювала свої цілі.

Настрій помітно охолонув від першого дня переговорів до другого. У вівторок, коли вони тривали чотири з половиною години, українські чиновники в Абу-Дабі, обізнані з ходом обговорень, описували їх як "конструктивні". А в середу, коли зустріч завершилася всього за дві години, найкращим епітетом, який вони змогли підібрати, стало слово "нейтральні", зазначають журналісти.

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Мало хто в Україні вірив, що переговори цього тижня принесуть прорив

Повідомляється, що найгучнішою заявою стала важлива тема – запланований обмін полоненими, який, за словами Кушнера, стане найбільшим за час війни. Але навіть щодо його остаточних цифр домовитися не вдалося.

Втім, попри стримані заяви, зустріч стала важливим етапом на непростому шляху до миру після майже п’яти років війни.

Ось що важливо знати про нинішню ситуацію.

Що обговорювали

За інформацією ЗМІ – все. За словами Кушнера, за два дні не залишилося жодної важливої теми, яка б не була порушена. Питання території, за його словами, однозначно стане "найскладнішим" для вирішення.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, українські переговірники першого дня здобули важливу перемогу – їм вдалося переконати американців прийняти українські дані про те, де насправді проходить лінія фронту, і скільки саме української території Росія захопила насправді (набагато менше, ніж заявляє Москва).

Швидкого вирішення цього питання очікувати складно, хоча в приватних розмовах американські чиновники зазначають, що обидві сторони продемонстрували певну гнучкість у підходах до територіальних суперечок.

Зеленський продовжує наполягати – і, здається, американські посередники погоджуються, – що питання долі української землі можуть обговорюватися лише на рівні лідерів. Але до такої зустрічі ще дуже далеко. "Очевидно, що між лідерами немає великої довіри та теплих почуттів", – зазначив Кушнер.

Про що домовилися

Про великий обмін полоненими – можливо, наймасштабніший з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Але й це поки що не остаточне рішення: Кушнер дав зрозуміти, що домовленість залежатиме від схвалення Володимира Путіна, і він планує отримати його під час візиту до Москви.

"Одним із позитивних моментів стало те, що ми домовилися про проведення найбільшого гуманітарного звільнення полонених – завтра ми узгодимо остаточні цифри", – підкреслив Кушнер.

Він додав, що разом зі Стівом Віткоффом, ще одним посланцем Трампа, вирушить "до Москви на зустріч із президентом Путіним, щоб обговорити те, про що ми говорили сьогодні, і спробувати досягти більшого прогресу з деяких питань".

Українські переговірники заявили, що "суворі вказівки" з Москви обмежували простір для маневру їхніх російських колег, що зробило переговори ще складнішими.

Що буде далі

Поїздка до Москви – ключова. Кушнер заявив, що ще однією його головною метою у розмові з Путіним буде переконати того допустити європейців до наступного раунду переговорів. "Я дуже сподіваюся, що завтра в Москві нам зі Стівом вдасться отримати згоду Путіна на це. Якщо він дасть таке благословення, думаю, нам вдасться досягти набагато більшого прогресу", – відповів Кушнер на запитання Politico.

Потім американці планують вирушити до Дубліна, щоб особисто зустрітися із Зеленським і спробувати просунути переговорний процес. Українці хочуть якомога швидше призначити дату наступних переговорів, адже вони сподіваються досягти угоди до кінця цього року.

Тим часом Росія посилює удари по українській енергосистемі та енергетичних об’єктах, а на порозі – ще одна зима.

Головна зміна

Мабуть, найбільшим зрушенням останніх днів стала зміна позиції самих США, йдеться в матеріалі. Це ніколи не було просто переговорами між Росією та Україною. Відтоді як Трамп майже два роки тому повернувся до влади, Київ і Брюссель намагаються переконати Вашингтон сприймати їхні аргументи серйозніше. Для європейських союзників України така наполегливість, схоже, виправдалася.

Кушнер і Віткофф тепер хочуть, щоб європейські чиновники долучилися до наступного раунду переговорів – щоб перейти до обговорення однієї з найболючіших для Путіна тем: відносин із НАТО та майбутньої системи європейської безпеки.

"Нам потрібно, щоб європейці були за столом переговорів. Ми кілька разів прямо говорили про це президенту Путіну та його команді, що єдиний спосіб закрити це питання – це мати їх поруч із нами. І, думаю, вони сприйнятливі до цієї ідеї", – заявив Кушнер на брифінгу.

За словами українських переговірників, настрій росіян почав пом’якшуватися лише після того, як США почали обговорювати післявоєнне врегулювання для обох сторін.

Що стосується України, то й тут ставлення американців помітно змінилося. Лише кілька тижнів тому Трамп у гніві вимагав замінити Зеленського після скандалу через те, що український президент розкритикував угоду Трампа з Путіним щодо дизельного палива. Росія, за словами Трампа тоді, поводилася "нормально" щодо України.

Тепер же Кушнер ретельно підбирає теплі слова на адресу української переговорної команди та її "великих зусиль" в Абу-Дабі. "Я думаю, що вони дуже, дуже наполегливо відстоювали свої позиції, були дуже конструктивними, і, гадаю, сесія виявилася дуже продуктивною", – підкреслив він. Українці також висловили подяку американській стороні.

Головне питання для Європи

Одна справа – бути запрошеним до реальних переговорів із Росією та Україною. Поки що європейці такого шансу навіть не отримали. Зовсім інша справа – брати участь і реально впливати на хід розмови, коли вона нарешті відбудеться. Для цього Європі потрібно мудро обрати своїх представників, пишуть ЗМІ.

Зеленський заявив, що хоче бути в курсі того, хто візьме на себе роль голосу Європи, і наголошує, що це має бути одна людина. Він також хоче, щоб Європа визначилася з цим до кінця місяця.

Однак поки що підхід Європи далекий від злагодженості. На полях переговорів в Абу-Дабі були присутні представники Єврокомісії, Європейської ради, НАТО, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Намагаючись бути дипломатичним, Кушнер назвав такий розклад "сильним", але додав: "Якби Європа змогла визначити одну людину, яка говоритиме від її імені, це стало б більшим досягненням, ніж навіть переконати росіян допустити їх до переговорів".

Небезпечний момент для Європи

Якщо ці переговори й не принесли нічого іншого, то після місяців хвилювань щодо того, що її залишать осторонь, Європа тепер опиняється – звичайно, за умови згоди Путіна – у самому центрі найнебезпечніших переговорів у новітній історії континенту.

Ключове питання полягає в тому, наскільки тісно обговорення змін континентальної архітектури безпеки, в основі якої лежить НАТО, буде пов’язане з мирними переговорами щодо України, йдеться в матеріалі.

Європейці вже давно домагаються, щоб Україна отримала найміцніші гарантії безпеки – щоб запобігти новому нападу Росії після закінчення війни. А американські чиновники хочуть розглянути ідею колективного захисту, подібного до того, що існує в НАТО, який міг би включати й сам Альянс як гаранта.

Чиновники в європейських столицях зазначають: порядок цих переговорів матиме вирішальне значення. Європа готова обговорювати ширшу систему безпеки континенту, щоб розвіяти побоювання Росії, – але паралельно з українським мирним процесом. І вони не готові погоджуватися на будь-які масштабні реформи, доки не буде досягнуто миру.

Інші новини про минулі переговори

Раніше УНІАН повідомляв, на якому етапі перебувають російсько-українські мирні переговори. Один з експертів зазначив, що домовленість Росії та України про масштабний обмін полоненими – це "успіх" і, "безумовно, хороша новина для України"

Крім того, ми також розповідали, що за підсумками зустрічі в Абу-Дабі представники Мерца заявили про готовність вести переговори з Путіним. Російські пропагандисти, у свою чергу, писали, що Путін відкритий для контактів з Європейським союзом, зокрема з самим Мерцем.

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