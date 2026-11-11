Підсумки переговорів в Абу-Дабі: у Мерца заявили про готовність говорити з Путіним

Мерц також не виключив можливості особистої зустрічі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може зв’язатися з російським диктатором Володимиром Путіним після переговорів в Абу-Дабі. Про це пише Die Zeit.

Журналісти навели слова радника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса, який вважає, що ймовірність контактів із Путіним зросла після зустрічей в ОАЕ. Він сказав, що там було досягнуто певної згоди щодо базових принципів майбутніх домовленостей.

"Це розуміння буде доведено до відома президента Росії, і на цій основі можуть розвиватися подальші переговори", – сказав він.

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Автори також додали, що російські пропагандисти писали, що Путін відкритий для контактів з Європейським союзом, зокрема з самим Мерцем. А також, що Мерц не виключав особистої зустрічі з Путіним під час саміту G20 у грудні в Маямі, якщо Путін туди приїде.

Переговори в Абу-Дабі – останні новини

Нагадаємо, що, за оцінками української сторони, на переговорах було досягнуто значного прогресу. Не виключається також, що важливі кроки до миру будуть зроблені до Нового року.

У Росії при цьому заявили про неможливість обговорення обміну територіями, а також нагадали, що Путін хоче "буферної зони" навколо РФ.

Тепер американські переговірники мають відвідати Москву, після чого зустрітися з українським президентом у Дубліні. Після цього буде оголошено дату наступної тристоронньої зустрічі.

Зустріч Путіна із Зеленським – що відомо

Додамо, що на зустрічі зі ЗМІ за підсумками переговорів представник американської сторони Джаред Кушнер сказав, що, незважаючи на відсутність довіри між Путіним і Зеленським, зустріч між ними в певний момент має відбутися. За його словами, лише вони можуть обговорювати вирішальні рішення щодо закінчення війни.

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