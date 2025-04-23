Переговори про Україну в Лондоні скасували, - Sky News

Німеччина та Франція слідом за США скасували візити своїх топдипломатів у британську столицю.

Заплановані в Лондоні переговори міністрів закордонних справ Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України скасовані. Замість цього переговори відбудуться двосторонні переговори між головними дипломатами України та Великої Британії, пише Sky News.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга залишиться в Лондоні для двосторонньої зустрічі з Девідом Леммі. Після відмови держсекретаря США Марко Рубіо летіти у Лондон аналогічні рішення прийняли міністри закордонних справ Франції та Німеччини.

За даними ЗМІ, Рубіо відмовився летіти у Лондон після того, як Володимир Зеленський відхилив один з головних пунктів плану Трампа щодо завершення війни. Йдеться про визнання анексії Криму. План також передбачає заморожування лінії фронту. У відповідь союзники України сподіваються на безпекові гарантії та участь у повоєнній реконструкції.

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Путін, за даними Financial Times, погодився на припинення наступу вздовж поточної лінії фронту, залишаючи під контролем РФ 20% території України.

Трамп попередив, що вийде з переговорів як посередник, якщо сторони ускладнюватимуть процес. Рубіо пригрозив виходом США з діалогу за відсутності прогресу протягом кількох днів.

Замість візиту Рубіо Леммі провів із ним телефонну розмову, яку назвав "продуктивною":

"Великобританія працює зі США, Україною та Європою заради миру та припинення незаконного вторгнення Путіна".

Рубіо підтвердив готовність до подальших технічних зустрічей:

"Наша команда з нетерпінням чекає змістовних і хороших технічних зустрічей з українськими та британськими колегами... і перенесення моєї поїздки до Великої Британії на найближчі місяці".

Британія та Франція просувають ідею створення "коаліції бажаючих" для миротворчої місії після припинення вогню. Але експерти сумніваються в реалістичності плану без США.

Переговори у Лондоні - що передувало

Раніше УНІАН повідомляв, хто представить Україну на майбутніх переговорах у Лондоні. До складу української делегації на майбутніх переговорах увійде, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Крім того, туди поїде міністр оборони Рустем Умєров і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Втім, сьогодні стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в переговорах у Лондоні, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України, оскільки "Київ дав зрозуміти, що відхилить ключовий пункт пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення трирічного конфлікту".

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