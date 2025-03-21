Стало відомо, що українська делегація не планує зустрічей з росіянами.

У Міністерсві закордонних справ (МЗС) України розкрили подробиці переговорів делегацій України та США у Саудівській Аравії 24 березня. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію озвучив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу.

Речник зазначив, що зустріч у Саудівській Аравії буде не політична, а технічна.

"Це зустріч, на якій мають визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які сьогодні є на столі переговорів", - сказав Тихий.

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Речник додав, що мають зустрітися фахові люди з українського і американського боку. За його словами, з української сторони участь братимуть спеціалісти з енергетики, військові та інші спеціалісти, які говоритимуть з американцями.

Як наголосив Тихий, делегації України та США з'ясовуватимуть модальності, нюанси, як моніторити і контролювати різні режими припинення вогню:

"Суть зустрічі, щоби з'ясувати між сторонами, про який обсяг режимів припинення вогню ми говоримо, як їх контролювати, як їх моніторити".

Він нагадав, що Україна як держава запропонувала і погодилась на конкретну американську пропозицію стосовно 30-денного тимчасового повного припинення вогню:

"Ми її прийняли, ще перебуваючи у Джидді. Якби Путін і Росія погодилися на цю пропозицію, то уже могло би діяти це припинення вогню. Натомість, ми бачимо з Кремля різноманітні нові умови, якісь розмови, якісь пропозиції, маніпуляції, якесь обмежене погодження нібито на готовність утримуватися від ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі, яке ще перебуває у процесі з'ясування сторонами".

Втім, він підкреслив, що Україна свій намір рухатися до миру чітко показала, і перемир'я вже могло би діяти.

"До переговорів, які відбудуться у Саудівській Аравії, - ми до них ставимося як до двосторонніх українсько-американських переговорів. Розглядаємо їх як технічний раунд, не політичний. Відповідно, там будуть обговорюватися деталі імплементації рішень, які на політичному рівні вже ухвалені... Нам невідомо про те, як там будуть відбуватися контакти з росіянами. Це їхній вибір, але ми готуємося до переговорів у Саудівській Аравії саме як до двосторонніх українсько-американських... Контактів з росіянами не заплановано в української команди".

Переговори України та США - актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, наступного понеділка, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться ще одна зустріч делегацій України та США. Україна підготує список об'єктів цивільної інфраструктури, які не повинні зазнавати атак з боку РФ, зазначив президент.

19 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський погодився, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом, щоб домогтися реального припинення війни і міцного миру. Зеленський підтримав, що одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

Раніше, 11 березня, за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню.

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