Варшава, Лондон та Рим підтримали Україну.

Переговори в Туреччині продемонстрували, що Російська Федерація не має наміру виявляти добру волю.

Про це в коментарі журналістам заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який перебуває на саміті Європейської політичної спільноти у Тирані. Як пише RMF24, він назвав головним завданням політиків збереження європейської та американської єдності в питанні війни в Україні:

"Російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони. Російська сторона поставила умови, які були неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас. Ми не приховуємо, що російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною. Напевно, нас ще чекають дуже важкі дні".

Тим часом британський прем'єр Кір Стармер написав у мікроблозі X, що кремлівський правитель Путін має понести відповідальність за спротив миру. "Люди в Україні та в усьому світі заплатили ціну за агресію Путіна, тепер він має заплатити ціну за уникнення миру. Я не допущу, щоб Росія зірвала перемир'я. Володимире Зеленський,, Британія завжди стоїть з Україною", - заявив він.

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А прем'єрка Італії Джорджа Мелоні закликала партнерів наполягати на безумовному припиненні вогню та серйозній мирній угоді, яка надасть Україні гарантії безпеки.

"Ми не повинні складати руки. За ці години ми побачили, на відміну від певної пропаганди, хто насправді готовий зробити важливі кроки на користь миру, а хто, навпаки, явно менш готовий", - сказала вона в коментарі Ansa.

Переговори у Стамбулі

Як відомо, під час першої з 2022 року прямої зустрічі представники України та Росії обговорювали припинення вогню, масштабний обмін полоненими 1000 на 1000 та можливість особистої зустрічі президента Володимира Зеленського і Путіна.

Переговори ініцюювала саме російська сторона, щоб "компенсувати" відмову від припинення вогню, на якому наполягали Сполучені Штати Америки та країни Євросоюзу.

За даними ЗМІ, під час зустрічі російська делегація вимагала, щоб Україна вивела війська з територій, які окупанти вписали в свою конституцію.

Журналіст The Economist Олівер Керролл розповів, що радник Путіна запевняв українську сторону в тому, що Росія готова воювати вічно. Крім того, він сказав їм, що присутні "можуть втратити більше своїх близьких".

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