Окупанти хочуть більше територій.

На перших з 2022 року прямих переговорах з Україною російська сторона висунула Києву нереалістичні вимоги припинення війни.

Як передає The Guardian, про це з посиланням на українське дипломатичне джерело повідомляє агентство Reuters. За його словами, вимоги Москви у Стамбулі є нереалістичними та "виходять далеко за межі того, що обговорювалося раніше".

За даними Clash Report, агентство також повідомило про російську вимогу вивести "зі своєї території" всі українські війська. Росіяни заявили, що це є їхньою умовою для припинення вогню.

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Переговори у Стамбулі

Як відомо, перед зустріччю делегацій президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом української команди є повне, безумовне та чесне припинення вогню.

Крім того, українська делегація планувала обговорити з росіянами можливість особистої зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та кремлівським правителем Путіним.

Водночас глава російської делегації Володимир Мединський казав, що Москва розглядає ці переговори як продовження "мирного процесу в Стамбулі" від 2022 року.

За даними ЗМІ, російська сторона наполягала на відсутності представників Сполучених Штатів Америки на цій зустрічі. Водночас турецька сторона залишалася на переговорах.

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