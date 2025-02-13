Також Гегсет вважає, що протистояти "російській військовій машині" - прямий європейський обов’язок.

На думку міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гегсета, у швидкому поштовху до миру в Україні, "немає ніякої зради". Також він назвав президента Дональда Трампа "найкращим переговірником у світі". Про це Гегсет сказав 13 лютого на брифінгу перед початком засідання міністрів оборони країни-членів НАТО у Брюсселі.

Він нагадав, що Трамп закликав європейські країни до збільшення оборонних видатків на НАТО, мовляв, щоб у Європі визнали, що є "реальна і нагальна загроза для континенту".

"Ця агресія має стати тривожним дзвінком. Американці є активною частиною цього Альянсу, і продовжуватимуть нею бути. Але коли йдеться про витрати на оборону, навіть 2% ВВП недостатньо. Три, чотири і, врешті-решт, як сказав президент Трамп, 5% оборонних витрат", - наголосив Гегсет.

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Він нагадав про існування "російської військової машини, яка намагається захопити дедалі більше територій в Україні". І, на думку американського міністра, "протистояти цьому - прямий європейський обов’язок".

"Я думаю, ви бачили вчора у президента Трампа, який сам є найкращим переговірником у світі, він об’єднав дві сторони, щоб спробувати досягти миру шляхом переговорів, чого прагнуть усі", - сказав Гегсет.

І додав, що з нетерпінням чекає на сьогоднішню міністерську зустріч, щоб провести "чесну розмову про те, що відбувається і як досягти миру на континенті".

Коли ж журналісти запитали в очільника Пентагону, чи останні його заяви та президента США не є зрадою України, він відповів:

"Це ваша мова, а не моя. Звичайно, немає ніякої зради. Є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, досягнутий шляхом переговорів".

Останні заяви Гегсета

Як повідомляв раніше УНІАН, глава Пентагону категорично висловився про довоєнні кордони України і членство в НАТО. На думку Гегсета, Україна не повинна сподіватися, що за підсумками мирних переговорів вона зможе повернути "кордони 2014 року". Також не варто розраховувати на членство в НАТО.

Також він розповів, якою має бути мирна угода між Україною та РФ. За його словами, будь-які безпекові гарантії для України "мають бути підтримані боєздатними європейськими і неєвропейськими військами". Він вважає, що ці війська "не мають бути місією НАТО і на них не має поширюватися 5 стаття".

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