Раніше Зеленський анонсував такий захід на осінь, але місце проведення поки не називали.

Швейцарія не планує приймати у себе другий Глобальний саміт миру, який організовує Україна. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ країни в коментарі місцевій газеті Tages-Anzeiger.

"На даний момент Швейцарія не готує другий саміт миру", - відповіли у відомстві.

Тим часом глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловив сподівання, що "серйозну мирну конференцію" щодо України вдасться провести до кінця року.

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Плани на другий саміт миру: що відомо

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський неодноразово говорив про плани провести другий Глобальний саміт миру до кінця цього року, орієнтовно в листопаді. На нього збираються запросити Росію. За словами Зеленського, на цьому саміті буде представлено план мирного врегулювання з РФ.

Також Зеленський висловлював бажання провести цей захід на території Індії, оскільки ця країна дружньо налаштована до РФ і має певний вплив на агресора. Однак Індія поки що не дала своєї згоди на це. Поки що країна згодна тільки на роль листоноші між Києвом і Москвою.

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