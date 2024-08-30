Індія ще не відповіла на пропозицію України щодо організації цього заходу.

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести другий саміт миру в Індії під час візиту прем’єр-міністра країни Нарендри Моді у Київ минулого тижня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі зі змістом переговорів. Зеленський планує провести другу зустріч лідерів перед президентськими виборами в США в листопаді як продовження саміту в червні, що відбувся у Швейцарії. Зустріч в Індії, яка насторожено сприйняла українську ініціативу щодо миру, у Києві сприйняли б як прогрес.

Моді під час візиту 23 серпня заявив про свою підтримку суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поки що не погодився провести зустріч, за словами джерел. Міністерство закордонних справ Індії не відразу відповіло на запит про коментар.

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Дипломатичні зусилля набули нової актуальності, оскільки російські війська захоплюють східну частину Донецької області України, а українські військові цього місяця здійснили раптове вторгнення в Курську область Росії. Оскільки обидві сторони перебувають у наступі, дипломатичне вирішення повномасштабного конфлікту залишається далекою перспективою.

Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна розглядає можливість проведення наступного саміту в країні Глобального Півдня, зокрема в Індії.

Зеленський прагне заручитися ширшою глобальною підтримкою свого мирного плану з 10 пунктів, включаючи вимогу вивести всі російські війська з території України та ізолювати Росію перед початком прямих переговорів. Але країни Глобального Півдня вимагають, щоб будь-який форум про мир буде ефективним, лише якщо Москва матиме місце за столом переговорів.

Україна висловила готовність залучити Росію до цього процесу, хоча Кремль неодноразово давав зрозуміти, що не має наміру брати участь у проєкті Києва.

Саміт миру - останні новини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план для другого саміту миру мають підготувати вже до листопада.

Він зазначав, що спочатку буде перша зустріч на рівні радників безпеки щодо висновків Саміту миру щодо енергетичної безпеки.

Він сказав, що в серпні буде зустріч у Туреччині щодо вільного мореплавства. І це буде питання продовольчої безпеки. Він додав, що на цій зустрічі теж буде підготовлено відповідний план. Україна висловлює готовність залучити до переговорів РФ.

У Москві відреагували на слова президента Володимира Зеленського про те, що російська сторона має бути присутня на другому мирному саміті. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони не розуміють, що мається на увазі під цією зустріччю.

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