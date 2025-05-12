Він назвав дії Росії "несерйозними".

Російський лідер Володимир Путін не налаштований серйозно на мирні переговори, він хоче лише поставити під сумнів суверенітет України. Таку думку в інтерв'ю CBS висловив посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон.

"Коли ви подивитеся на дрібний шрифт, ви побачите, що він хоче цих переговорів, щоб поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави", - заявив він.

Він нагадав, що після пропозиції Путіна про зустріч у Стамбулі Росія атакувала Україну боєприпасами та безпілотниками.

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"Нам це здається несерйозним, і ми дуже раді, що українці прийняли це припинення вогню, як просив їх зробити президент США", - сказав Мандельсон.

Він також наголосив, що переговори можливі тільки за умови 30-денного припинення вогню.

"Я вважаю, що адміністрації президента США зараз потрібно подумати, як вона збирається досягати своєї мети миру. Цієї мети можна досягти тільки тоді, коли Росія, Путін виконають пропозиції Зеленського та українців, а саме 30-денне припинення вогню, протягом якого можуть відбутися переговори", - сказав посол.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи готові США посилити тиск на Росію, Мандельсон відповів ствердно.

"У сенатора Ліндсі Грема є законопроект, і я думаю, що адміністрація президента США захоче оцінити своєчасність і доцільність підтримки цього законопроекту", - сказав він.

Переговори Росії та України

Як писав УНІАН, учора 10 травня Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки.

Після цього російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною в Туреччині. Дональд Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.

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