Наразі не відомо, чи зʼявиться на зустрічі американський представник.

Сполучені Штати Америки сподіваються, що Україна та РФ проведуть новий раунд прямих переговорів уже наступного тижня. Таку заяву зробила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"Ми сподіваємося, що Росія і Україна візьмуть участь у прямих переговорах і обговореннях наступного тижня в Стамбулі. І ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Це зустріч, яку президент Трамп підтримував – щоб ці дві сторони зустрілися і проводили прямі переговори. [...] Сподіваємося, наступного тижня буде прогрес у цій справі", – заявила вона.

Водночас наразі не відомо, чи зʼявиться на цій зустрічі американський представник.

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"Ми повідомимо, якщо у президента будуть плани відправити свого представника", – додала Левітт.

Переговори України та РФ: останні новини

Як відомо, 16 травня в Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між представниками України та РФ. Делегація країни-агресорки висунула абсурдні умови, як-от виведення українських військ з усієї території Запорізької, Донецької, Херсонської та Луганської областей – навіть тих частин, які зараз РФ не окупує.

З позитивних результатів тієї зустрічі відзначити можна згадати обмін військовополоненими, адже за три дні Україна повернула додому 1000 своїх громадян.

29 травня речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія пропонує провести новий раунд переговорів 2 червня – знову ж таки, в Стамбулі. Водночас Україна, за його словами, поки на цю пропозицію не відповіла.

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