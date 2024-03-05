Лавров заявив, що Німеччина нібито підтримує відправлення західних військ в Україну.

Перехоплення секретних переговорів німецьких військовослужбовців про постачання ракет Taurus Україні спричинило у ФРН політичну бурю і серйозну стурбованість питанням безпеки урядового зв'язку.

Також ця ситуація відновила суперечки про те, чи варто Німеччині передавати Україні свої ракети, пише газета Financial Times. Заступник прес-секретаря уряду Вольфганг Бюхнер назвав заяви Москви про те, що Берлін готує напад на РФ, "ганебною російською пропагандою".

Екс-аташе з питань оборони Великої Британії в Москві Джон Форман назвав небажання канцлера Олафа Шольца відправити Києву "Taurus" ще одним прикладом того, що той "слідував, а не вів", коли йшлося про війну в Україні. "Поєднання політичної обережності, нерішучості та самовдоволення Німеччини привело нас до того, що ми маємо", - сказав Форман.

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Прес-секретар британського прем'єра Ріші Сунака сказав журналістам, що Велика Британія стала першою країною, яка надала Україні ракети дальнього радіусу дії, і вона закликає союзників зробити те саме.

Тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що запис свідчить про підтримку Німеччиною відправки західних військ в Україну. "Німецькі політики стурбовані витоком інформації в Інтернеті та безпекою своїх розмов. Тобто той факт, що німецька зброя і допоміжний персонал готуються до нападу на Росію [...], їх не дивує", - сказав він.

У міністерстві закордонних справ Німеччини вважають, що РФ використовує це перехоплення для підтримки наративу про агресивний Захід і для відволікання уваги від того, що саме Росія вже понад два роки веде агресивну війну проти України.

Перехоплення розмови щодо Taurus: що відомо

Нагадаємо, минулого тижня російські пропагандисти опублікували запис розмови представників військово-повітряних сил ФРН, у якій обговорювали можливість передачі Україні ракет Taurus, а також використання цих ракет для удару по Кримському мосту.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав публікацію цієї розмови російською гібридною атакою, проведеною для того, щоб "підірвати рішучість" союзників. Він доручив розслідувати інцидент.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що німців "не денацифікували до кінця".

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