Міністр оборони ФРН заявив, що йому невідомо на поточний момент про інші витоки інформації.

Міністр оборони Борис Пісторіус прокоментував публікацію Кремлем перехопленої телефонної розмови німецьких офіцерів, у якій обговорювали можливе постачання ракет Taurus Україні та нанесення удару по Кримському мосту.

Як пише Bild, Пісторіус заявив, що російський диктатор веде "інформаційну війну" проти Німеччини. За словами міністра оборони, це "гібридна атака" Росії, метою якої є "підірвати рішучість".

Пісторіус також сказав, що він негайно наказав провести "повне" розслідування інциденту з метою з'ясувати повноваження офіцерів і коректність вибору засобу комунікації - платформи "WebEx".

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Міністр оборони ФРН закликав не вестися "на виверти Путіна" і розглядати те, що сталося, в ширшому контексті: не випадково Росія оприлюднила запис наприкінці тижня, що був сповнений критичних подій для Кремля.

Не можна дозволяти Путіну "розлучити нас", сказав Пісторіус, заявивши, що "бурхлива реакція зараз" - це саме те, чого хоче домогтися російський диктатор.

Міністр оборони ФРН заявив, що крім опублікованого запису розмови офіцерів Бундесверу, йому невідомо на поточний момент про інші витоки інформації. Він розраховує, що перші результати перевірки у зв'язку з публікацією розмови військових будуть на початку наступного тижня.

Пісторіус також зазначив, що на опублікованому записі офіцери обговорювали різні сценарії, і це не означає "зеленого світла" для передачі Києву ракет Taurus.

Злита розмова німецьких офіцерів - що відомо

У п'ятницю російські ЗМІ поширили запис розмови німецьких військових, під час якої, зокрема, обговорювали можливість ударів ракетами Taurus по Кримському мосту за допомогою винищувача Dassault Rafale.

Секретна служба Бундесверу MAD почала розслідування цього інциденту. Як писали ЗМІ, під час зустрічі німецькі офіцери були дуже необережними, адже використовували легку для прослуховування платформу WebEx.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність "злитої" розмови німецьких офіцерів про Україну. Він назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який опублікували російські пропагандисти, назвавши цей інцидент "великою проблемою".

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