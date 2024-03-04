Представниця МЗС РФ наголосила, що німців чекатимуть "жахливі наслідки".

Представниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила Німеччині "денацифікацією" після витоку розмови офіцерів Бундесверу про ймовірні удари по Кримському мосту.

Як повідомляє The Moscow Times, Захарова пообіцяла Німеччині "жахливі наслідки", якщо Берлін не змінить ситуацію після публікації прослуховування високопоставлених німецьких офіцерів про можливий ракетний удар по Кримському мосту.

"Вони, як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця… Найжахливіше, що це приведе - і це факт, можете перевірити - якщо нічого не буде зроблено, якщо цей процес не буде зупинено самим німецьким народом, насамперед до жахливих наслідків для самої Німеччини", - заявила Захарова.

За її словами, на російське МЗС чекає чекає пояснень від німецької влади. Захарова заявила, що за зміст розмов Німеччині доведеться відповідати.

Злита розмови німецьких офіцерів - що відомо про скандал

У п'ятницю російські ЗМІ поширили запис розмови німецьких військових, під час якої, зокрема, обговорювали можливість ударів ракетами Taurus по Кримському мосту за допомогою винищувача Dassault Rafale.

Секретна служба Бундесверу MAD почала розслідування цього інциденту. Як писали ЗМІ, під час зустрічі німецькі офіцери були дуже необережними, адже використовували легку для прослуховування платформу WebEx.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність "злитої" розмови німецьких офіцерів про Україну. Він назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який опублікували російські пропагандисти, назвавши цей інцидент "великою проблемою".

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